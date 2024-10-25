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Россия предупредила страны G20 о последствиях использования ее активов

Минфин: РФ предупредила о последствиях использования ее активов на встрече G20

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Dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Использование российских финансовых активов будет иметь глубокие последствия для международной валютно-финансовой системы. Об этом сообщается на сайте Минфина РФ.

В министерстве рассказали, что 23-24 октября российская делегация во главе с замглавы Минфина Иваном Чебесковым приняла участие в заключительном заседании министров финансов и управляющих центральными банками «Группы 20» (G20) под председательством Бразилии в Вашингтоне.

«Большая двадцатка» должна противостоять геоэкономической фрагментации, сказал Чебесков.

«Крайне важно поддерживать недискриминационную многостороннюю торговую и финансовую систему. Использование финансовых активов России будет иметь глубокие системные последствия для международной валютно-финансовой системы», — считает он.

По его словам, американский доллар все больше используется как оружие, поэтому развивающиеся страны будут искать другие валюты для проведения транзакций и хранения резервов.

Руководители финансовых ведомств ведущих развитых и развивающихся экономик обязались противостоять протекционизму, что нашло отражение в консенсусном документе, добавили в Минфине.

9 октября послы Евросоюза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд под доходы от замороженных активов РФ.

Ранее глава Минфина пообещал зеркальный ответ на использование доходов от активов РФ.

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