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Депутат предсказал повышение ключевой ставки до 20%

Депутат Никитин: ЦБ 25 октября повысит ключевую ставку с 19 до 20%

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

ЦБ на заседании 25 октября повысит ключевую ставку на 1 процентный пункт, до 20% годовых. Такой прогноз «Газете.Ru» дал зампред комитета по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Мособлдумы, член правления РСПП Анатолий Никитин.

Это решение, по мнению парламентария, будет продиктовано убеждением регулятора в его правильности, хотя экономическая целесообразность такого шага вызывает у Никитина сомнения.

«Рынок уже учел это повышение в своих прогнозах, что привело к росту ставок по кредитам и расширению спредов на 1-3 процентных пункта. В некоторых банках ставки по вкладам поднялись до 23-24%. Однако, несмотря на действия Центробанка, инфляция продолжает расти. Ее причины не связаны с увеличением денежной массы, а борьба ЦБ со спросом приводит к стагфляции — замедлению экономического роста при одновременном росте цен», — отметил Никитин.

По его словам, рост ключевой ставки усиливает нагрузку на бизнес и население, так как кредиты становятся дороже. Это, в свою очередь, снижает покупательскую способность и ограничивает доступность заемных средств для компаний, уточнил депутат. По его мнению, текущие меры, направленные на сдерживание инфляции, лишь усугубляют ситуацию, так как рост цен в значительной степени вызван факторами, не связанными с денежным предложением.

По прогнозу Никитина, ЦБ сможет начать снижать ставку только тогда, когда спрос будет полностью подавлен, и экономика перестанет показывать рост. Депутат ожидает, что это может произойти не раньше третьего квартала 2025 года.

«У регулятора просто нет других вариантов — отсутствие необходимых инструментов и недостаток информации вынуждают его придерживаться текущей политики», — пояснил Никитин.

Он добавил, что ситуация на рынке продолжает оставаться напряженной: бизнес показывает максимальную гибкость, пытаясь адаптироваться к новым условиям. Однако дальнейший рост процентных ставок может еще сильнее ограничить возможности для развития предприятий и инвестиций, заключил депутат. Он подытожил, что решение о повышении ключевой ставки уже оказывает заметное влияние на экономику, и его долгосрочные последствия могут оказаться весьма неоднозначными.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19%.

Ранее «Газета.Ru» предрекла увеличение ключевой ставки до 20% 25 октября.

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