У немецкого автогиганта рухнула прибыль из-за Китая

Прибыль Mercedes по итогам третьего квартала обвалилась на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила €2,52 млрд, пишет Bloomberg.

Маржа за период с июля по сентябрь снизилась до 4,7% при целевом показателе в 8%. Более того, это самый низкий уровень маржи с конца 2021 года.

Экономический спад в Китае сильно ударил по немецкому автогиганту. Спрос на машины бренда заметно сократился, особенно на модели S-класса и Maybach. На этом фоне Mercedes уже скорректировала прогноза продаж и прибыли на 2024 год в сторону понижения.

«Результаты третьего квартала не соответствуют нашим амбициям. Мы придерживаемся осторожного взгляда на развитие рынка в будущем и приложим все усилия для дальнейшего повышения эффективности», — заявил финансовый директор Mercedes Харальд Вильгельм.

В прошлом месяце другой крупный немецкий автоконцерн — Volkswagen — заявил о намерении закрыть заводы в ФРГ и уволить 15 тыс. работников.

Ранее в России нашли применение бывшим заводам Volkswagen, Mercedes и Nissan.