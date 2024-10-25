Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

У немецкого автогиганта рухнула прибыль из-за Китая

Bloomberg: прибыль Mercedes сократилась на 48% из-за падения спроса в Китае

close
Mercedes-Benz-Maybach

Прибыль Mercedes по итогам третьего квартала обвалилась на 48% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила €2,52 млрд, пишет Bloomberg.

Маржа за период с июля по сентябрь снизилась до 4,7% при целевом показателе в 8%. Более того, это самый низкий уровень маржи с конца 2021 года.

Экономический спад в Китае сильно ударил по немецкому автогиганту. Спрос на машины бренда заметно сократился, особенно на модели S-класса и Maybach. На этом фоне Mercedes уже скорректировала прогноза продаж и прибыли на 2024 год в сторону понижения.

«Результаты третьего квартала не соответствуют нашим амбициям. Мы придерживаемся осторожного взгляда на развитие рынка в будущем и приложим все усилия для дальнейшего повышения эффективности», — заявил финансовый директор Mercedes Харальд Вильгельм.

В прошлом месяце другой крупный немецкий автоконцерн — Volkswagen — заявил о намерении закрыть заводы в ФРГ и уволить 15 тыс. работников.

Ранее в России нашли применение бывшим заводам Volkswagen, Mercedes и Nissan.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами