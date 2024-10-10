В России нашли применение бывшим заводам Volkswagen, Mercedes и Nissan

Китайский автопроизводитель Chery начал сборку автомобилей на трех заводах в России, стремясь укрепить свои позиции на российском рынке. Об этом Reuters сообщили источники, знакомые с ситуацией.

«Chery поставляет на российский рынок легковые автомобили, но не планирует строить или покупать собственные заводы в России», — заявили в компании.

На заводах, ранее принадлежавших Volkswagen, Mercedes-Benz и Nissan, теперь собираются модели Tiggo и Exeed под контролем новых российских владельцев. На заводе в Санкт-Петербурге Tiggo 7 ребрендируется как Xcite X-Cross 7.

В Калуге на заводе с годовой мощностью 225 тыс. автомобилей в небольших объемах собираются кроссоверы Tiggo. По словам Михаила Погонова, бренд-менеджера новых автомобилей Chery в дилерском центре ASC Group, продажи Chery в сентябре выросли более чем на 100% по сравнению с октябрем 2023 года.

В 2023 году Chery почти в четыре раза увеличила продажи новых автомобилей в России до более чем 200 тыс. единиц. В 2024 году компания уже превзошла этот показатель.

До этого стало известно, что продажи BMW и Mercedes-Benz рухнули из-за напряжения между Китаем и ЕС.

В России представили новый метановый кроссовер.