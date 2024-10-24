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Стало известно, сколько россиян намерены всю жизнь арендовать квартиру

«Альфастрахование»: каждый четвертый россиянин хочет всю жизнь снимать квартиру

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Каждый четвертый россиянин признался, что планирует жить в арендованной квартире на протяжении всей жизни. Об этом свидетельствуют результаты опроса «Альфастрахования», которые приводит ТАСС.

В собственной квартире живут 61% участников исследования. Половина из них получили жилье в наследство или в качестве подарка от родственников, остальные купили самостоятельно. 23% продолжают жить вместе с родителями, еще 16% снимают квартиру.

Одним из основных факторов при выборе квартиры в аренду для россиян является стоимость, ее выделили 32% опрошенных. Каждый четвертый также ориентируется на близость к месту работы, учебы и общественного транспорта. Для 6% важно отсутствие запрета на проживание с животными.

Аренда квартир в крупных городах России за последний год подорожала в среднем на 25–31%. Сильнее всего выросли цены в Красноярске, Перми, Уфе и Ростове-на-Дону.

Ранее была названа цена аренды самой дорогой квартиры в Москве.

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