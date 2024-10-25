Россия вернулась на первое место по поставкам нефтепродуктов в Индию

Поставки российских нефтепродуктов в Индию в августе снова перешли к росту после двух месяцев сокращения. Южноазиатская страна в конце лета нарастила импорт из РФ в 1,4 раза, до $129,9 млн. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные министерства торговли и промышленности Индии.

В результате Россия вернула себе первое место в списке ключевых поставщиков нефтепродуктов на индийский рынок. Страна лишилась лидерства в июне после резкой просадки поставок с майских $342,2 млн до $240 млн.

Второе место по объему поставок по итогам августа заняла Южная Корея с $86,7 млн. Тройку замыкают ОАЭ с $86,1 млн. В топ-5 также вошли Малайзия ($54,5 млн) и Сингапур ($43,6 млн).

Всего по итогам первых восьми месяцев Индия купила у России нефтепродуктов на $1,8 млрд. Показатель в 1,6 раза уступает результату за аналогичный период 2023-го.

В сентябре Индия резко нарастила закупки алмазов. Импорт вырос на 11% год к году.

Ранее Россия потеряла первое место по поставкам удобрений в Индию.