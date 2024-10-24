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Россия резко увеличила закупки сливочного масла из-за рубежа

Россия с начала года нарастила импорт сливочного масла на 9%

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Depositphotos

Россия с начала года увеличила закупки сливочного масла из-за рубежа на 9% по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Россельхознадзор.

Объем импорта по состоянию на 22 октября достиг 110,2 тыс. тонн. Ключевым поставщиком товара является Белоруссия. За почти 10 месяцев страна направила на российский рынок 89 тыс. тонн продукции.

На днях в России начали говорить о дефиците сливочного масла. Экономист Игорь Балынин в беседе с «Газетой.Ru» назвал эти сообщения слухами. По его словам, они, скорее всего, были запущены для оправдания роста цен на продукт.

В начале недели сообщалось, что крупные российские производители сливочного масла предупредили торговые сети о приостановке производства или снижении объемов поставок этой продукции.

Ранее россиянам предложили заменить сливочное масло на маргарин и спред.

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