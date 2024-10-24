В Совете Федерации рассказали, почему не нужно возвращать льготную ипотеку

Возобновлять программу массовой льготной ипотеки под 8% в России нецелесообразно. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

«Причины нецелесообразности — резкий рост цен на квартиры (стало тяжелее приобретать квартиры даже по льготной ставке), обременительные расходы для госбюджета (за огромные компенсации банкам по льготной ипотеке граждане расплачиваются налогами). В этот невыгодный процесс вовлекались даже россияне с низкими доходами. Еще одной причиной «нерентабельности» массовой льготной ипотеки является снижение эффекта проводимой ЦБ РФ монетарной политики. Дело в том, что эта программа ослабляет нужное полезное воздействие ключевой ставки на положительную динамику розничного кредитования», — пояснила сенатор.

По ее словам, при этом новые программы льготной ипотеки могут заработать в России не ранее первой половины следующего года. Епифанова уточнила, что новые программы будут рассчитаны на специалистов, которые задействованы в критически важных отраслях (космос, оборонная промышленность).

Епифанова подчеркнула, что адресные льготные программы на покупку жилья с целью рурализации (привлечения людей в сельские местности) продолжат работать, как и военная ипотека Одновременно до 2030 года планируется продление специализированных видов льготной ипотеки — дальневосточной и Арктической, а также для IT-специалистов, уточнила сенатор. Помимо этого, до 2030 года будет доступна относительно «массовая» ипотека — семейная, заключила Епифанова.

Льготная ипотека под 8% прекратила действовать в России 1 июля 2024 года.

Ранее «Газета.Ru» предсказала увеличение ставок по ипотеке.