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Торговые сети прокомментировали сообщения о дефиците сливочного масла

SHOT: торговые сети опровергли сообщения о дефиците сливочного масла в России

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Depositphotos

Торговые сети опровергли сообщения о дефиците сливочного масла в России. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подчеркивается, что компании «Вкуснотеево», «Тысяча озер», «Брест Литовск», «Экомилк» и другие продолжают поставлять продукцию без перебоев и нехватки продукции не наблюдается.

Ранее вице-премьер-министр Дмитрий Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло в России.

Вице-премьер напомнил, что кабмин не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг и т.д.

Патрушев также отметил, что сливочное масло подлежит обязательной маркировке, чтобы проследить передвижение продукта – вплоть до момента покупки. Это позволит следить за всей цепочкой ценообразования.

Ранее россиянам назвали неочевидный плюс скачка цен на сливочное масло.

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