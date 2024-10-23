Торговые сети прокомментировали сообщения о дефиците сливочного масла

Торговые сети опровергли сообщения о дефиците сливочного масла в России. Об этом пишет Life со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Подчеркивается, что компании «Вкуснотеево», «Тысяча озер», «Брест Литовск», «Экомилк» и другие продолжают поставлять продукцию без перебоев и нехватки продукции не наблюдается.

Ранее вице-премьер-министр Дмитрий Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло в России.

Вице-премьер напомнил, что кабмин не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг и т.д.

Патрушев также отметил, что сливочное масло подлежит обязательной маркировке, чтобы проследить передвижение продукта – вплоть до момента покупки. Это позволит следить за всей цепочкой ценообразования.

Ранее россиянам назвали неочевидный плюс скачка цен на сливочное масло.