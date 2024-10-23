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Патрушев поручил стабилизировать цены на сливочное масло в России

Вице-премьер Патрушев дал поручения в целях стабилизации цен на сливочное масло

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Depositphotos

Вице-премьер России Дмитрий Патрушев дал ряд поручений заинтересованным ведомствам в целях стабилизации цен на сливочное масло в России. Об этом сообщили в аппарате вице-премьера, передает РИА Новости.

Патрушев подчеркнул, что правительство продолжит контролировать ситуацию с ценами на сливочное масло на внутреннем рынке, однако это не должно отменять задачу системного наращивания производства продукции.

Вице-премьер напомнил, что кабмин не первый год предоставляет производителям и переработчикам целый комплекс мер государственной поддержки: льготное оборотное и инвестиционное кредитование, льготный лизинг и т.д.

Патрушев также отметил, что сливочное масло подлежит обязательной маркировке, чтобы проследить передвижение продукта – вплоть до момента покупки. Это позволит следить за всей цепочкой ценообразования.

Как сообщала газета «Известия», крупнейшие производители сливочного масла начали ставить в известность федеральные торговые сети о приостановке производства или снижении объемов поставок этой продукции. Ситуация коснулась таких брендов, как «Простоквашино», «Село Зеленое», «Масло сливочное крестьянское». Telegram-каналы не исключили дефицита масла в магазинах.

Сейчас средние розничные цены на сливочное масло в России составляют 1040,7 рублей за кг, что на 20,4% выше, чем в январе. Причиной подорожания называют рост себестоимости производства, а среди последствий — снижение потребительного спроса в ретейле, где продажи упали на 1,3% с октября прошлого года по сентябрь 2024-го.

Ранее россиянам посоветовали позитивно воспринимать скачок цен на сливочное масло.

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