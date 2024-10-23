Премьер Индии покинул саммит БРИКС

Премьер-министр Индии Нарендра Моди покинул саммит БРИКС ради встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Об этом пишет «Лента.ру».

В Германии Моди пробудет три дня. В ходе визита индийского лидера в европейскую страну значительное внимание будет уделено вопросам военно-технического сотрудничества, в частности в военно-морской сфере.

До этого президент России Владимир Путин отметил экономические успехи Индии и назвал страну примером для БРИКС.

БРИКС — это объединение из девяти стран: России, Бразилии, Индии, Китая, Южной Африки, Ирана, ОАЭ, Египта и Эфиопии. Организация появилась в июне 2006 года в рамках Петербургского экономического форума с участием глав министерств экономики Бразилии, России, Индии, КНР.

С 2009 года правительства государств БРИКС встречаются на официальных саммитах. Помимо них, встречи проходят и на уровне министров иностранных дел, финансов и прочих.

Ранее председатель правления «Сбербанка» Герман Греф заявил, что Россия находится на пределе экономического роста.