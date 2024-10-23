БРИКС может запустить сервисы по урегулированию торговых споров

БРИКС в будущем может создать механизмы для разрешения торговых споров в электронной коммерции. Об этом сообщил президент России Владимир Путин на расширенном заседании саммита, передает РИА Новости.

Он рассказал, что Россия предложила наладить взаимное информирование о практиках запуска онлайн-сервисов по урегулированию споров в электронной коммерции, чтобы в будущем создать совместные рамочные процедуры досудебного разрешения споров.

Путин также напомнил об инициативе РФ по учреждению арбитражного инвестиционного центра БРИКС и разработке конвенции по урегулированию инвестиционных споров.

22 октября в Казани стартовал саммит БРИКС. Мероприятие продлится до 24 октября.

В настоящее время объединение включает в себя девять стран. Изначально оно состояло из РФ, Бразилии, КНР, Индии и Южно-Африканской Республики (ЮАР). Но в 2024 году к БРИКС присоединились еще четыре государства: Эфиопия, Иран, Египет и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Подробнее о деятельности БРИКС — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин объяснил причину экономической устойчивости БРИКС.