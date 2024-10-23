Стало известно, какие вклады пользуются наибольшим спросом у россиян

В последние месяцы наблюдаются высокие темпы роста рублевых вкладов. При этом валютные депозиты не вызывают интереса у россиян. Об этом в беседе с РИАМО сообщила директор по контенту и аналитике финансового маркетплейса «Выберу.ру» Ирина Андриевская.

Она отметила, что значительная часть прироста рублевых вкладов приходится на капитализацию процентов. При этом остатки на текущих счетах, включая накопительные, уменьшаются. По ее словам, отчасти это связано с небольшой разницей в ставках — по срочным вкладам они больше на 1-2%.

«Хотя в погоне за валютной ликвидностью банки с начала осени повысили проценты по депозитам и в юанях (до максимальных 6%-7%), и в долларах (до максимальных 5%), вкладчики не проявляют интереса к валютным сбережениям. Видимо, сказываются меры ЦБ и Минфина, направленные на поддержку нацвалюты», — сказала Андриевская.

Кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин до этого говорил, что размещение средств во вкладах и на накопительных счетах остается одним из самых безопасных и выгодных способов вложения для россиян.

Он также отметил, что снижение ключевой ставки в ближайшее время не предвидится, а ее возможное увеличение до 20% может привести к росту ставок по депозитам.

Ранее эксперт назвал сроки снижения ключевой ставки Центрбанком.