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Запад уговаривал Грузию не бояться вводить санкции против России

Спикер парламента Папуашвили: Запад уговаривал Грузию ввести санкции против РФ

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Sputnik/РИА «Новости»

Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили заявил в эфире грузинского Первого канала, что чиновники стран Запада в 2022 году уговаривали Тбилиси присоединиться к санкциям против России.

«Были подобные разговоры, иногда от серьезных, иногда от несерьезных людей. Иногда было трудно воспринять определенные вопросы всерьез», — сказал он.

По его словам, в 2022 году грузинским чиновникам приходилось объяснять представителям Запада, почему есть риск введения санкций против РФ.

«Лично мне в разговоре так сказали: не стоит бояться, артиллерия из Цхинвали до Тбилиси не дойдет», — сказал он.

Папуашвили также отмечал, что требование Европейского парламента (ЕП) к Грузии ввести прямые санкции против России является возмутительным.

Основатель правящей партии в Грузии «Грузинская мечта» Бидзина Иванишвили ранее заявлял, что западный чиновник в разговоре с бывшим премьером Грузии Ираклием Гарибашвили предлагал Тбилиси провести с Россией боевые действия «три-четыре дня».

Ранее в Грузии заявили, что США участвуют в парламентских выборах вместо оппозиции.

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