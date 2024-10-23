Стало известно, можно ли получать две надбавки к пенсии за северный стаж

Для пенсионеров, живущих на Севере России, действуют несколько надбавок. Первая — увеличенная фиксированная часть пенсии. Вторая надбавка — районный коэффициент, который начисляется пенсионерам, проживающим на Севере. Однако получать обе надбавки сразу россияне не могут — придется выбрать одну из них, рассказала «Газете.Ru» сенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова.

По ее словам, если пенсионер имеет 15 лет стажа на Крайнем Севере, он получает надбавку в 50% от фиксированной выплаты, что в 2024 году составляет 4 067,44 рубля. Для тех, кто проработал 20 лет в приравненных к Северу районах, надбавка составляет 30% (2 440,46 рубля).

«Эти доплаты сохраняются даже при переезде в другие регионы. Размер районного коэффициента варьируется от 1,15 до 2,0 в зависимости от региона. Однако при переезде в южные регионы эта надбавка аннулируется. Например, в Чукотском автономном округе, где районный коэффициент равен 2, может оказаться выгоднее отказаться от надбавки за стаж и выбрать повышение пенсии по коэффициенту», — отметила Епифанова.

Она уточнила, что с 2024 года упрощается процесс получения северных надбавок: они будут назначаться в беззаявительном порядке. То есть пенсионерам больше не нужно будет подавать документы и обращаться в Социальный фонд для подтверждения стажа работы на Севере. По словам сенатора, этот порядок введен в отношении надбавок к страховой пенсии за длительный стаж работы в условиях Крайнего Севера. В 2026 году аналогичная система будет применяться для пенсионеров, проработавших в сельском хозяйстве не менее 30 лет. Епифанова отметила, что такие изменения направлены на упрощение получения пенсионных выплат, особенно для тех, кто имеет значительный стаж работы в тяжелых климатических условиях.

С 1 ноября текущего года пенсионеры старше 80 лет, и те, кто проработал в угольной промышленности или был членом летных экипажей, получат увеличение пенсии. После роста фиксированная часть пенсии, например, у граждан старше 80 лет увеличится вдвое. Также с 1 января следующего года неработающие и работающие пенсионеры могут рассчитывать на индексацию страховых пенсий на 7,3%. Это станет первой индексацией для этих категорий с 2015 года. Социальные пенсии вырастут на 14,75% с 1 апреля следующего года.

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