Россиянам посоветовали не брать ипотеку

Сейчас россияне платят по ипотеке 19 тыс. рублей с каждого заемного 1 млн рублей. Рыночная ставка по ипотеке выше ключевой ставки минимум на 2–3 процентных пункта. Об этом «Газете.Ru» сказал кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин. Он не рекомендовал обращаться за жилищными кредитами, пока ставки по ним высокие.

По словам экономиста, небольшая разница между уровнями ключевой ставки и ставок по ипотеке обусловлена дополнительными требованиями к клиентам. Экономист пояснил, что это могут быть заключение договора страхования жизни и здоровья, наличие статуса зарплатного клиента, высокие требования к размеру первоначального взноса. Без этих условий ставка будет еще выше, добавил эксперт.

«Я бы не рекомендовал в настоящее время приобретать жилье в ипотеку, так как ставки через два-три года будут ниже и можно будет заключить такой договор на более комфортных условиях. Если, например, договор заключен по ставке в 22% на 30 лет, то ежемесячный платеж получается около 19 тыс. рублей с каждого заемного миллиона рублей. Если ипотечный кредит составит 3 млн рублей (а его не в каждом областном центре хватит для приобретения жилья), то сумма платежа в 57 тыс. рублей будет составлять порядка 90–110% от средней заработной платы в большинстве субъектов Российской Федерации», — отметил Балынин.

Он назвал ставки по ипотеке крайне высокими, но справедливыми с точки зрения рыночного регулирования. Балынин напомнил про опыт 2020 года, когда за внедрением массовых льготных программ цены на жилье серьезно подскочили, и в итоге в выигрыше оказались только застройщики и небольшое число спекулянтов. Экономист подчеркнул, что если есть средства для первоначального взноса по ипотеке, то лучше разместить их во вклад.

13 сентября ЦБ повысил ключевую ставку с 18 до 19%.

Ранее «Газета.Ru» предрекла увеличение ключевой ставки до 20% 25 октября.