Лидеров РФ и КНР попросили поддержать расширение в БРИКС китайского аналога SWIFT

Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече президента РФ Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином обратился с просьбой о расширении китайского аналога SWIFT бизнесом стран БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен счел платежную систему CIPS (Cross-border Interbank Payment System) важным элементом, обеспечивающим безопасность расчетов.

«Просим на правительственном уровне поддержать расширение использования CIPS бизнесом стран-участников БРИКС», — сказал Гурьев.

Два крупных китайских банка — Ping An Bank и Bank of Ningbo — перестали принимать платежи из России в юанях с середины января 2024 года.

До этого в Кремле признали сложности при оплате импорта из Китая и заявили, что правительство ведет диалог с партнерами по этому вопросу.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с проблемами компаний при расчетах с Китаем.