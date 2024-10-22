Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Лидеров РФ и КНР попросили поддержать расширение в БРИКС китайского аналога SWIFT

Глава РАПУ Гурьев просит поддержать расширение китайского аналога SWIFT в БРИКС

close
Depositphotos

Член бюро правления Российского союза промышленников и предпринимателей, глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ) Андрей Гурьев на встрече президента РФ Владимира Путина с китайским коллегой Си Цзиньпином обратился с просьбой о расширении китайского аналога SWIFT бизнесом стран БРИКС. Об этом сообщает РИА Новости.

Бизнесмен счел платежную систему CIPS (Cross-border Interbank Payment System) важным элементом, обеспечивающим безопасность расчетов.

«Просим на правительственном уровне поддержать расширение использования CIPS бизнесом стран-участников БРИКС», — сказал Гурьев.

Два крупных китайских банка — Ping An Bank и Bank of Ningbo — перестали принимать платежи из России в юанях с середины января 2024 года.

До этого в Кремле признали сложности при оплате импорта из Китая и заявили, что правительство ведет диалог с партнерами по этому вопросу.

Ранее в Кремле прокомментировали ситуацию с проблемами компаний при расчетах с Китаем.

Все новости на тему:
Саммит БРИКС в Казани
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами