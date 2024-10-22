Стало известно, как выгоднее всего получать пенсию

Российским пенсионерам выгоднее всего получать выплаты на карты платежной системы «Мир». Это наиболее оптимальный способ, благодаря начислению процентов на остаток средств и повышенному кешбэку в некоторых банках, сказала «Газете.Ru» сенатор РФ Ольга Епифанова.

По ее словам, пенсионеры могут снимать деньги по мере необходимости, что дает им большую свободу в распоряжении своими средствами.

Тем, кто предпочитает получать пенсию на банковский счет, сенатор рекомендовала выбирать вклады с возможностью снятия средств без ограничений. Это подходит для тех, кто не доверяет банковским картам или не умеет ими пользоваться, уточнила Епифанова.

По словам сенатора, для жителей сельской местности, где доступ к банкоматам и отделениям банков ограничен, остается актуальным получение пенсий через отделения «Почты России». Этот способ, хоть и менее удобен, помогает защитить пенсионеров от мошенников, уверена Епифанова.

Сенатор также отметила, что использование цифрового рубля в будущем может повысить безопасность пенсионных выплат. Благодаря уникальному коду цифровой валюты можно будет отслеживать ее перемещения, что затруднит действия мошенников.

Изменить способ получения пенсии можно в любой момент, подав заявление в Социальный фонд, через МФЦ или портал «Госуслуги». При подаче заявления до 15-го числа месяца изменения вступят в силу со следующего месяца, иначе — через месяц.

Ранее сенатор рассказала, почему россиянам могут недоплатить пенсию.