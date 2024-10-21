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На Украине объяснили связями с Россией национализацию шести предприятий «Полипластика»

Национализированные на Украине предприятия оказались связаны с «Полипластиком»

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Reuters

Национализированные на Украине шесть предприятий связаны с российской группой компаний «Полипластик», занимающейся производством полимерных трубопроводных систем. Об этом сообщает агентство «Украинские национальные новости» со ссылкой на Службу безопасности Украины (СБУ).

Отмечается, что решение о национализации шести предприятий было опубликовано 9 октября Кассационным хозяйственным судом Верховного суда Украины.

Напомним, крупная российская транснациональная корпорация «Группа Полипластик» является одной из ведущих химических компаний в Европе. Она контролируется олигархами Мироном и Львом Гориловскими.

С момента объединения различных предприятий в общую группу в 2006 году «Полипластик» был зарегистрирован в офшорных зонах, сначала на острове Сент-Винсент в Карибском бассейне, а затем на Кипре. После начала специальной военной операции в 2022 году российская часть группы была перерегистрирована с Кипра непосредственно на основателей: Мирона Гориловского (50%), Валентина Буяновского (28,5%) и бывшего председателя совета депутатов города Климовска Андрея Меньшова (21,5%).

При этом в марте 2024 года стало известно о выходе Буяновского и Меньшова из состава собственников компании. В настоящее время российскую часть «Полипластика» контролируют Мирон Гориловский (10%), его сын Лев (65%) и структуры Газпромбанка (25%).

При этом, по данным СБУ, которые подтверждаются в «Реестре кипрских компаний», Гориловский, Буяновский и Меньшов также совместно владеют кипрской компанией Radius systems holdings limited. Отмечается, что в компанию входят латвийский производитель труб Evopipe, британский холдинг Radius group, а также до решения суда входили национализированные предприятия на Украине.

Ранее СБУ сообщила о национализации шести предприятий из-за связей с РФ. При этом пресс-служба группы «Полипластик» заявили, что у компании, ее учредителей и аффилированных лиц нет имущества, дочерних компаний, представительств или филиалов на территории Украины.

«Почему в сообщении о конфискации судом активов, давно и законно принадлежащих украинским предпринимателям, фигурирует группа «Полипластик», в компании ответить затрудняются. Видимо, это ошибка», — заявили в «Полипластике».

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