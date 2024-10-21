Число сделок по ипотеке в новостройках Москвы выросло на треть

Количество сделок по ипотеке в новостройках Москвы за месяц выросло на 33,6%. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на данные Росреестра за сентябрь 2024 года.

Отмечается, что в первый месяц осени было зарегистрировано 4,9 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) в строительстве жилых домов с кредитным финансированием. В тоже время в августе было оформлено 3,7 тысячи ДДУ.

Предполагается, что рост спроса вызван скидками и другими инструментами привлечения интереса клиентов в условиях высоких ставок по ипотеке. Тем не менее объем сделок существенно просел за минувший год — на 59,3%.

17 октября глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что пока не знает, каким будет решение по ключевой ставке. Она подчеркнула, что нынешний уровень инфляции подтверждает выводы, которые регулятор сделал в сентябре, когда повысил ключевую ставку.

В то же время некоторые аналитики полагают, что совет директоров Центробанка может поднять ключевую ставку с 19 до 20%, что повторит исторический максимум, установленный в феврале 2022 года.

Ранее в Совфеде предложили запустить льготную ипотеку для молодых кадров.