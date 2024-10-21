В Госдуме одобрили проект федерального бюджета на три года

Комитет Государственной думы по бюджету и налогам рекомендовал нижней палате принять в первом чтении проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что Госдума рассмотрит проект бюджета на заседании 24 октября.

Других подробностей не приводится.

В начале октября министр финансов России Антон Силуанов заявлял, что Минфин РФ планирует снизить зависимость федерального бюджета от нефтегазовых доходов в ближайшие годы. Глава ведомства отмечал, что основным источником финансирования бюджета станут внутренние заимствования, что позволит уменьшить влияние волатильности цен на энергоносители и на российскую экономику.

Позднее Силуанов сообщил, что доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет две трети.

Ранее Минфин России выступил за продажу ненужных государству активов.