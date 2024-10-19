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Стало известно, где россияне планируют отдыхать зимой

Краснодарский край возглавил топ-5 популярных направлений для путешествий зимой

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Depositphotos

Краснодарский край стал лидером по числу бронирований на этот зимний сезон. Об этом сообщает АТОР.

Доля продаж туров в регион составила 32%, что на 14% превосходит прошлогодний показатель. Вторым по популярности внутренним направлением у россиян стали Кавказские минеральные воды: на них пришлось 19% всех бронирований.

В тройку также вошло Подмосковье (10%) и Москва (9%). Топ-5 замыкает Санкт-Петербург с 8% бронирований.

Также спросом в зимнем сезоне 2024/25 годов пользуются Калининград, Дагестан, Казань, Кемеровская область (Шерегеш), горнолыжные курорты Северного Кавказа, санатории Сибири и Урала, Байкал.

Многие россияне предпочитают выезжать зимой в теплые страны. В этом году поехать на сафари в Африку можно от 304,2 тыс. рублей за двоих. Также популярностью пользуется Юго-Восточная Азия. Отметить Новый год в регионе обойдется примерно в 250 тыс. рублей на двух человек.

Ранее россияне рассказали, что им не нравится во внутреннем туризме.

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