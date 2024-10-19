Силуанов рассказал, как Россия будет справляться с колебаниями цен на нефть

Глава Минфина России Антон Силуанов заявил, что министерство должно обеспечить исполнение бюджета вне зависимости от внешней конъюнктуры. Его слова приводит РБК.

«Наша задача — обеспечить исполнение наших обязательств, решений, которые принимает правительство, вне зависимости от внешней конъюнктуры», — подчеркнул министр.

При новом обострении ситуации на Ближнем Востоке или по итогам президентских выборов в США сгладить колебания цен на нефть призвано бюджетное правило.

«Мы планируем бюджет при базовой цене нефти $60 за баррель. Все, что выше, если будет, пойдет в Фонд национального благосостояния (ФНБ). Если цена ниже, будем брать деньги из Фонда», — отметил Силуанов.

Также Силуанов заявил, что доля ненефтегазовых доходов в федеральном бюджете РФ сейчас составляет две трети. По словам министра, нефтегазовые доходы при этом в общем объеме в следующем году составят 27%, а в 2027 году — 23%.

Ранее Минфин России выступил за продажу ненужных государству активов.