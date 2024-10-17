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Американский IT-гигант уволил десятки сотрудников за злоупотребление выплатами на еду

FT: Meta уволила десятки сотрудников за злоупотребление выплатами на питание

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Depositphotos

Американская IT-корпорация Meta (признана в России экстремистской и запрещена) уволила десятки сотрудников из-за злоупотребления выплатами на питание. Об этом пишет газета Financial Times (FT).

По данным издания The Verge, сокращения затронули подразделения Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) и WhatsApp.

Отмечается, что сотрудники компании злоупотребляли купонами на бесплатное питание в штаб-квартире Meta в Кремниевой долине. Они использовали купоны на $25 для покупки патчей от прыщей, стирального порошка, бокалов для вина и прочих товаров для дома.

Как пишет газета The Guardian, всего были уволены 24 сотрудника, включая одного с зарплатой $400 000 в год.

«Сотрудники, которые лишь изредка нарушали правила, получили выговор, но смогли сохранить свои рабочие места», — рассказали журналисты.

До этого Bloomberg сообщал, что состояние предпринимателя и основателя Meta (признана в России экстремистской и запрещена) Марка Цукерберга увеличилось в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse и достигло $201 миллиарда.

Ранее польский миллиардер решил подать в суд на Meta/

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