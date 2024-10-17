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Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ

Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении МРОТ до 22 400 рублей

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Depositphotos

Госдума приняла в первом чтении проект закона о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до 22 440 руб. в месяц, изменения должны вступить в силу с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект закона был внесен в Госдуму правительством в сентябре.

В пояснительной записке к документу говорится, что он подготовлен в целях реализации задачи по повышению МРОТ опережающими темпами и обеспечению его роста к 2030 году более чем в два раза по сравнению с суммой на 2023 год (не менее 35 тыс. руб.) Такая задача была поставлена президентом Владимиром Путиным.

Законопроект предполагает, что соотношение с медианной заработной платой (срединная зарплата, при которой 50% работников получает больше этой суммы, а другие 50% – меньше ее) за предыдущий год увеличится до 48%. По данным Росстата, медианная зарплата за 2023 год составляет 46 751 рубль.

Авторы документа заявили, что реализация законопроекта способствуют повышению заработной платы около 4,2 млн работников.

В 2024 году МРОТ составляет 19 242 руб. в месяц. Работодатели не могут выплачивать зарплату ниже этой суммы. Минимальный размер оплаты труда рассчитывается в размере 42 % от величины медианной заработной платы по стране за прошлый год, с учетом коэффициента дифференциации по каждому региону.

Ранее эксперты объяснили, что изменит повышение МРОТ до 30 тыс. рублей.

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