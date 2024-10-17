Строительство домов в России может подорожать из-за потребительского экстремизма

Введение эскроу-счетов в России при индивидуальном жилищном строительстве чревато «потребительским экстремизмом». Это ситуации, в которых заказчики домов умышленно не принимают объекты, чтобы снизить их стоимость или не заплатить за построенный дом вообще. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал создатель компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский.

Федеральный закон, в соответствии с которым эскроу-счетами будет необходимо пользоваться в реалиях индивидуального жилищного строительства (ИЖС), вступит в силу 1 марта 2025 года. Эскроу-счет — банковский счет, на котором деньги хранятся до выполнения условий сделки. Средства блокируются и передаются продавцу или другой стороне только после выполнения всех обязательств.

По словам Лазовского, «потребительский экстремизм» из-за эскроу-счетов создаст проблемы для застройщиков и конечных потребителей.

«Казалось бы, вред в этой ситуации наносится лишь застройщику, но на самом деле, в конечном итоге страдает потребитель. Застройщик не может работать себе в убыток и единожды столкнувшись с потребительским экстремизмом начинает закладывать эти риски в смету: траты на юридическое сопровождение, временные издержки, траты на возможные строительно-технические экспертизы. Таким образом, общая стоимость строительства вырастает примерно на 10%. В итоге один потребитель получает дом бесплатно, а все остальные расплачиваются за него», — сказал Лазовский.

По его словам, чтобы разрешить все разногласия, нужна строительная экспертиза, в рамках которой независимый специалист рассудит, все ли правильно сделал застройщик, отвечает ли дом всем требованиям и нормативам. Эксперт уточнил, что сейчас в России не существует единого госоргана для таких вопросов.

Лазовский обратил внимание, что в сфере индивидуального жилищного строительства уже есть инциденты и даже судебные разбирательства, связанные с некорректной экспертизой. 8 октября в апелляционной инстанции Московского городского суда началось слушание резонансного дела. Застройщик, построив дом за 5 млн рублей, по решению суда, основанному на экспертизе, оказался должным клиенту 6 млн рублей.

Эксперт по недвижимости, руководитель комитета по ипотеке гильдии риелторов Москвы Константин Барсуков уверен, что в России для увеличения жилых площадей нужно сосредоточиться не только на многоквартирных домах, но и на строительстве индивидуальных жилых домов. Спрос россиян на такое жилье растет, особенно если речь идет о загородной территории.

Ранее эксперты зафиксировали интенсивный рост спроса на ИЖС среди россиян в этом году.