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Названы главные риски перепродажи квартиры

Экономист Балынин назвал четыре риска покупки квартиры для перепродажи

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Prostock-studio/Shutterstock/FOTODOM

Покупка квартиры для перепродажи может принести россиянам убытки. У таких сделок есть четыре риска, сказал «Газете.Ru» кандидат экономических наук, доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин.

Первый риск заключается в том, что сделка не принесет финансового результата. По словам Балынина, если купить жилье на первичном рынке и продать его позже, без улучшений, велика вероятность, что стоимость жилья при перепродаже упадет.

Второй риск связан с изменением планов по развитию инфраструктуры. Экономист пояснил, что если покупатель рассчитывает на рост цен в будущем из-за строительства метро или других объектов, всегда есть вероятность пересмотра планов властей. По словам эксперта, это может снизить ожидаемую прибыль от перепродажи недвижимости.

Третий риск — высокие постоянные издержки. Балынин подчеркнул, что для получения прибыли на перепродаже купленной квартиры нужно иметь несколько объектов недвижимости и уметь точно прогнозировать рынок.

«Разовые сделки, скорее всего, не принесут результата. Высокие издержки требуют глубоких знаний и постоянной работы в этой сфере. Иначе вы просто не сможете окупить вложения», — пояснил экономист.

Четвертый риск — налогообложение. Если квартира находится в собственности менее пяти лет, с продажи придется заплатить налог 13%. Балынин добавил, что если за год совершить несколько сделок, их могут рассматривать как предпринимательскую деятельность, что приведет к дополнительным штрафам и пеням.

По словам эксперта, покупка квартиры для перепродажи подходит только тем, кто занимается этим профессионально и систематически. Те, кто хочет получить разовый доход, могут не достичь успеха из-за сложности рынка и больших затрат на подготовку, заключил эксперт.

По данным «Метриум», в сентябре 2024 года в Москве было совершено 6623 сделки по договорам долевого участия (ДДУ). За месяц спрос покупателей строящегося жилья увеличился на 26,1%, но год к году упал на 48,5%.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье возник дефицит четырехкомнатных квартир.

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