Сенатор рассказала, почему россиянам могут недоплатить пенсию

У россиян могут удержать часть пенсии, если человек устроился на работу и не уведомил об этом Социальный фонд РФ (СФР), сказала «Газете.Ru» cенатор, арбитражный управляющий Минюста РФ Ольга Епифанова. По ее словам, в таком случае могут удержать часть социальной доплаты к пенсии, потому что она полагается только безработным.

Вторая причина удержания части пенсии — неоплаченные долги по штрафам, коммунальным платежам, налогам, кредитам, сборам, алиментам.

Смена места жительства также влияет на неполные выплаты. Епифанова пояснила, что при смене региона останется прежним размер страховой пенсии по старости, но районный коэффициент (или те же «северные» доплаты) неработающий пенсионер уже не получит.

Четвертое основание для удержания части пенсии — долг по взносам в Соцфонд. Предположим, индивидуальный предприниматель забыл или не захотел перечислить обязательный страховой взнос в СФР, уточнила Епифанова.

Она допустила и самую элементарную ошибку при начислении пенсии: человек поменял банковскую карту, и либо не сообщил вовремя об изменениях реквизитов, либо просто неправильно указал ее номер при предоставлении новых данных.

«Наконец, согласно решению суда, гражданина также могут обязать возместить ущерб, который был причинен имуществу или здоровью другого человека. Седьмая причина — компенсация за моральный вред, установленная судом. Для выяснения причин удержания части пенсии стоит заказать справку о выплатах СФР на текущую дату. Ее можно получить в личном кабинете на «Госуслугах», — заключила сенатор.

По ее словам, понять причину удержаний при отсутствии убедительного разъяснения через «Госуслуги» можно при личном визите в территориальное отделение СФР или в банк. Сенатор посоветовала записаться на конкретное время приема через сайт СФР заранее, и уже на месте расспросить сотрудника об основаниях удержания и сумме задолженности. Если удержание части пенсии произошло по постановлению суда, сенатор рекомендовала обратиться в районный отдел Федеральной службы судебных приставов. Там нужно узнать, не было ли запущено в отношении вас какого-либо исполнительного производства. Если после обращений в СФР или ФССП так и не удалось установить причину удержаний, Епифанова посоветовала написать заявление в прокуратуру по месту жительства.

Председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский в октябре назвал разговоры о 13-й пенсии бессмысленными. Эксперт уточнил, что сегодня в России наблюдается заметная разница между уровнем зарплат и пенсий. По мнению Рязанского, сократить разрыв можно, увеличивая выплаты в Соцфонд.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что в России с января на 7,3% вырастут страховые пенсии.