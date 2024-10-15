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ЕС готовится к прекращению транзита российского газа через территорию Украины

Еврокомиссар Симсон: ЕС прекратит транзит российского газа через Украину

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Еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон заявила, что страны ЕС готовятся прекратить транзит российского газа через территорию Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Симсон, в конце 2024 года заканчивается действие соглашения о транзите российского газа через Украину. Она уточнила, что Евросоюз на этом фоне не ожидает дефицита газа.

«Мы знаем о прекращении этого соглашения, и мы полностью готовы к этому», — отметила еврокомиссар.

Она уточнила, что запасы газа в Евросоюзе находятся на уровне 95%, это позволит избежать дефицита голубого топлива, а также сохранить цены на стабильном уровне.

До этого ТАСС со ссылкой на «Газпром» сообщало, что транзит российского газа в страны ЕС через украинскую территорию в субботу, 12 октября, составил 42,3 млн кубометров в сутки.

По информации пресс-службы компании, подача осуществляется через газоизмерительную станцию «Суджа». Заявка на прокачку топлива через ГИС «Сохрановка» отклонена украинской стороной.

Ранее в Германии предложили восстановить газопровод «Северный поток».

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