Глава «Россетей» рассказал о влиянии регуляторных изменений на работу сетевого комплекса

Перенос принятия тарифно-балансовых решений в работе электросетевого комплекса позволит значительно оптимизировать процесс регулирования и экономического планирования, заявил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на планерном заседании Всероссийской тарифной конференции.

В заседании приняли участие руководитель ФАС России Максим Шасколький, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, представители органов власти и организаций.

Также Рюмин назвал введение института системообразующих сетевых организаций (СТСО) ключевым событием 2024 года.

«Группа «Россети» получила статус СТСО во всех 69 регионах, где компания представлена в распределительном комплексе. Для нас это прежде всего означает рост обязательств», — сказал Рюмин.

Он добавил, что необходимо настроить механизмы работы в рамках формирования единых центров ответственности перед потребителями за качество электроснабжения.

«Для полноценной реализации нового функционала нужны значительные изменения как в договорной кампании между организациями, так и в регуляторных расчетах», — отметил он.

Также участники обсудили снижение дефицита инвестиционных ресурсов на реновацию и развитие инфраструктуры, сокращение разрыва между льготными ставками и экономически обоснованными затратами при подключении к сетям, поиск дополнительных источников инвестиций в технологическую независимость и кибербезопасность.