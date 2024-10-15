Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Глава «Россетей» рассказал о влиянии регуляторных изменений на работу сетевого комплекса

Андрей Рюмин: группа «Россети» получила статус СТСО в 69 регионах России

close
Телеграм-канал «Россети»

Перенос принятия тарифно-балансовых решений в работе электросетевого комплекса позволит значительно оптимизировать процесс регулирования и экономического планирования, заявил генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин на планерном заседании Всероссийской тарифной конференции.

В заседании приняли участие руководитель ФАС России Максим Шасколький, заместитель министра энергетики РФ Евгений Грабчак, представители органов власти и организаций.

Также Рюмин назвал введение института системообразующих сетевых организаций (СТСО) ключевым событием 2024 года.

«Группа «Россети» получила статус СТСО во всех 69 регионах, где компания представлена в распределительном комплексе. Для нас это прежде всего означает рост обязательств», — сказал Рюмин.

Он добавил, что необходимо настроить механизмы работы в рамках формирования единых центров ответственности перед потребителями за качество электроснабжения.

«Для полноценной реализации нового функционала нужны значительные изменения как в договорной кампании между организациями, так и в регуляторных расчетах», — отметил он.

Также участники обсудили снижение дефицита инвестиционных ресурсов на реновацию и развитие инфраструктуры, сокращение разрыва между льготными ставками и экономически обоснованными затратами при подключении к сетям, поиск дополнительных источников инвестиций в технологическую независимость и кибербезопасность.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами