Путин обратил внимание главы «Росатома» на Северный широтный ход

Президент России Владимир Путин обратил внимание главы «Росатома» Алексея Лихачева на Северный широтный ход (СШХ) и поручил включить его в презентацию корпорации, передает РИА Новости.

«Северный широтный ход надо показать (в презентации), у вас нет, а должен быть», — сказал Путин Лихачеву.

Глава «Росатома» ответил, что Северный широтный ход-1 и Северный широтный ход-2 обозначены в презентации пунктиром. По его словам, эти проекты корпорация может реализовать только совместно с РЖД.

Северный широтный ход — проектируемая железнодорожная магистраль в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 686 километров. Изначально ее планировалось построить в 2015 году, однако сроки много раз переносились из-за отсутствия решения по бюджету.

В 2023 году «Коммерсантъ» писал, что строительство СШХ может быть повторно перенесено на 2027–2031 годы.

Ранее стало известно, когда запустят железную дорогу из Якутии в Хабаровский край.