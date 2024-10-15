В России хотят поднять акциз на сладкую газировку

Министерство финансов России выступило с инициативой повысить акциз на сахаросодержащие напитки с 1 января 2025 года. Об этом сообщает РБК.

Ведомство предлагает поднять акциз на сахаросодержащие напитки до 10 руб. за 1 л, а также признать сахаросодержащим напитком квас с содержанием спирта до 1,2%. Кроме того, в планах сохранить без изменений действующий критерий по количеству углеводов более 5 г на 100 мл.

В настоящее время уплачивается налог в размере 7 руб. за 1 л, отмечает издание.

Заместитель министра финансов Алексей Сазанов объяснил, что увеличение ставки акциза вместо корректировки уровня содержания углеводов позволит добиться большего эффекта по сокращению потребления сахара среди жителей страны и финансирования мер по борьбе с диабетом.

Акциз на сладкие напитки, который ввели с середины 2023 года, принес в бюджет 8,3 млрд руб., из них 7,2 млрд руб. принесли поступления от сахаросодержащих напитков, которые производились в России, еще 1,1 млрд руб. — напитки, которые ввозились в страну из-за рубежа.

В июле сообщалось, что цены на колу в России взлетели на 21% после ухода Coca-Cola и Pepsi. В июне средняя цена газировки со вкусом колы составляла 146 руб. за бутылку. Одной из главных причин роста цен на колу называлось введение акциза на сахаросодержащие напитки.

Ранее россиянам рассказали, какое пиво почти не подорожает из-за акцизов.