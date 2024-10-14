Россия может войти в тройку мировых лидеров поставщиков продовольствия по итогам 2023 года. Об этом заявила министр сельского хозяйства России Оксана Лут на международном экспортном форуме «Сделано в России», передает РИА Новости.

«Мы по итогам прошлого года, возможно, если цифры общие выйдут по другим странам, вошли в тройку лидеров, поставщиков вообще в мире продовольствия, именно в тоннаже», — цитирует Лут агентство.

По экспорту сельскохозяйственной продукции в денежном эквиваленте Россия пока находится только на 16 месте в мире, отметила министр.

Она рассказала, что в целом экспорт продукции агропромышленного комплекса увеличился с 2018 года на $18,5 млрд — до 43,5 млрд в 2023 году. В физическом отношении поставки выросли с 78 млн тонн в 2018 году до 103 млн тонн в 2023 году.

12 октября президент Владимир Путин заявил, что российские аграрии ежегодно собирают до 100 млн тонн зерновых, чем полностью обеспечивают внутренний продовольственный рынок.

Ранее российские мукомолы заявили, что черный хлеб может стать экзотикой.