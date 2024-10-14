Во Франции арестовали имущество российских бизнесменов

Во Франции суд арестовал имущество двух российских бизнесменов на сумму более €70 млн в рамках расследования дела о возможном отмывании денег. Об этом пишет французская газета Monde, ссылаясь на источник.

По ее информации, арест был наложен на купленные в 2012-2014 годах объекты недвижимости на юго-востоке Франции: поместье площадью 22,5 га в Грассе (департамент Приморские Альпы) и виллы в Сен-Рафаэле и Гримо (департамент Вар). Люксовые автомобили также фигурируют в деле.

Как сообщает издание, этим имуществом может владеть »Руслан Горюхин и Михаил Опенгейм — два предпринимателя российского происхождения, имеющие паспорта Кипра».

До этого российский бизнесмен Дмитрий Пумпянский выиграл иски против Совета Европейского союза по делу об отмене введенных в отношении него санкций ЕС. Другой иск по той же проблеме выиграла супруга предпринимателя Галина.

Ранее французский миллиардер признал, что помог Павлу Дурову.