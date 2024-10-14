Минфин России подтвердил планы по индексации зарплат бюджетников

Министр финансов России Антон Силуанов на заседании Государственной Думы по бюджету и налогам подтвердил планы индексации заработных плат бюджетников.

«Деньги на выполнение указа президента по бюджетникам есть, в бюджете предусмотрено», — подчеркнул Силуанов он.

Он отметил, что на эти цели в субъекты Российской Федерации, в том числе, будет направлено 114 млрд рублей.

«То есть мы и на федеральном уровне учли, и на региональном уровне поможем субъектам в реализации этой позиции», — добавил Силуанов.

Также Силуанов подчеркнул, что пенсии для работающих и неработающих пенсионеров будут увеличены на 7,3% с января 2025 года.

Министр экономического развития России Максим Решетников, также выступая в Государственной думе, заявил, что экономика РФ выходит на траекторию стабильного роста.

Ранее в Госдуме отреагировали на желание россиян отдыхать три дня в неделю.