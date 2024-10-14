Назван еще один популярный напиток, который попадет под акциз

Квас с содержанием этилового спирта до 1,2% попадет под акциз на сахаросодержащие напитки в России. Об этом сообщает RTVI.

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила соответствующие поправки в Налоговый кодекс. С 1 января 2025 года ставки акциза на сладкие напитки увеличатся до 10 рублей за 1 литр. Минфин объяснил, что порог содержания углеводов, по которому напитки относят к сахаросодержащим, необходимо снизить с 5 грамм до 2 грамм на 100 мл для расширения базы сбора акциза.

Бизнес-сообщество раскритиковало инициативу. Ассоциация «Союзнапитки» обратилась в министерство с просьбой сохранить действующие критерии отнесения безалкогольных напитков к сахаросодержащим на уровне 5 грамм сахара на 100 мл.

В 2023 году от акциза на сладкие напитки бюджет получил около 8 млрд рублей, но сборы сокращались из-за снижения производства таких напитков в пользу продуктов с сахарозаменителями.

До этого россиянам рассказали, какое пиво почти не подорожает из-за акцизов.

Ранее в России резко выросло производство игристого.