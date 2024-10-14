Сенатор оценила последствия снятия санкций с России

После снятия западных санкций в России в мире возникнет настоящая борьба транснациональных корпораций за влияние на вновь открывшийся рынок. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказала Сенатор РФ Ольга Епифанова.

Она пояснила, что после отмены санкций стоит ожидать мощного притока капитала и ощутимого улучшения инвестиционного климата в России. По мнению Епифановой, у российского бизнеса возникнет больше возможностей для взаимодействия с иностранными партнерами. В западных странах начнется энергичная конкуренция за попытки вернуться на один из выгоднейших рынков, допустила сенатор.

«Однако санкции по своей природе тем более в отношении огромной и сложной с колоссальными международными связями России предела похоже не имеют, и выражаются упорной устойчивостью. Сегодня основной препон для их полного снятия или хотя бы частичной отмены — это исторический клубок противоречий между Россией и Западом. Любопытный опыт России в том, что длинному поясу «недружественных» стран не удалось задушить нашу страну экономически, что свидетельствует о серьезных внутренних ресурсах РФ», — подчеркнула Епифанова.

По ее словам, для формального снятия санкций с России требуется положительная позиция хотя бы половины европейских стран. По самым разным инсайдерским сведениям, западные бизнесмены и сами устали от русофобских позиций политиков Запада, уточнила сенатор.

Она подчеркнула, что сейчас прямо или косвенно в Россию возвращаются значимые и даже ключевые зарубежные бренды и компании. Предприниматели уже активно готовятся к моменту разморозки санкций, постепенно наращивая инвестиции в российские компании, добавила эксперт. Она отметила, что западные страны грозят удерживать санкции до осени 2025 года, а продлевать — до 2027 года. Пока отменить рестрикции скорее всего не получится из-за безудержно жесткой позиции Еврокомиссии, Европарламента и администрации США, сказала Епифанова. При этом Япония и другие страны скорее просто вынуждены быть «недружественными», хотя им это невыгодно самим, уточнила сенатор. По ее мнению, санкции могут все сильнее начать мешать жить непосредственно западным людям. Епифанова напомнила, что в Великобритании уже ранее не исключали возможного снятия санкций с России, если будет доказана их неэффективность.

По оценке Епифановой, Россия под санкциями явила собой «уникальный исторический феномен сопротивления диктату враждебности западной клики против смелой суверенности». Сенатор сказала, что российский бизнес получил определенную «передышку» и за это время смог во многом укрепиться, обрести сил, а нужда в импортозамещении только сыграла России на руку. Сенатор охарактеризовала санкции против России поговоркой: «не было бы счастья, да несчастье помогло». Санкции стали своеобразной вакциной прочности для отечественных предпринимателей, заключила Епифанова.

С 2022 года Запад ввел против России свыше 16 тыс. санкций.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что страны СНГ хорошо справляются с давлением Запада в вопросе санкций.