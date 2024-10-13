Путин обратил внимание на иновации в сельском хозяйстве

Агро-промышленному комплексу России необходимо укреплять технологические возможности и следить за инновациями. Об этом в поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства России заявил президент Владимир Путин, обращение опубликовано на сайте Кремля.

«С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов», — заявил президент.

Путин добавил, что в российских селах ежегодно появляется все больше возможностей для самореализации и карьеры, в том числе для строительства дома или усадьбы, а также для создания большой, многодетной семьи.

До этого Владимир Путин заявил, что аграрии России собирают ежегодно до 100 млн тонн зерновых, чем полностью обеспечивают внутренний продовольственный рынок.

Российский президент заявил, что производство сельскохозяйственной продукции в последние десять лет выросло на 30%, а рост пищевой промышленности составил 40%.

Ранее российских студентов захотели заставить работать в селе.