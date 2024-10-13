Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Путин обратил внимание на иновации в сельском хозяйстве

Путин призвал АПК укреплять технологические возможности

close
Александр Кряжев/РИА «Новости»

Агро-промышленному комплексу России необходимо укреплять технологические возможности и следить за инновациями. Об этом в поздравлении ко Дню работника сельского хозяйства России заявил президент Владимир Путин, обращение опубликовано на сайте Кремля.

«С ростом технологичности сельского производства особое внимание предстоит уделить подготовке научно-педагогических кадров, молодых специалистов», — заявил президент.

Путин добавил, что в российских селах ежегодно появляется все больше возможностей для самореализации и карьеры, в том числе для строительства дома или усадьбы, а также для создания большой, многодетной семьи.

До этого Владимир Путин заявил, что аграрии России собирают ежегодно до 100 млн тонн зерновых, чем полностью обеспечивают внутренний продовольственный рынок.

Российский президент заявил, что производство сельскохозяйственной продукции в последние десять лет выросло на 30%, а рост пищевой промышленности составил 40%.

Ранее российских студентов захотели заставить работать в селе.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами