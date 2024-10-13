Путин пообещал поддерживать сельхозотрасль

Президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня работника сельского хозяйства пообещал поддержку отрасли и агробизнесу.

Глава государства пообещал и дальше осуществлять системную поддержку сельского хозяйства, наращивать производство и выходить на внешние рынки. Он также отметил важность подготовки молодых специалистов и научно-педагогических кадров.

«С каждым годом на селе появляется все больше возможностей для самореализации и построения карьеры, для запуска собственного дела, для строительства дома, фермерской усадьбы и создания большой многодетной семьи», — сказал политик.

Он добавил, что приоритетами являются развитие сельских территорий и повышение качества жизни в них.

В этом же обращении президент заявил, что Россия восстановит все поврежденные объекты на территории Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей. По его словам, РФ будет создавать условия, чтобы реализовать богатейший аграрный потенциал этих исторических территорий.

Ранее российских студентов захотели заставить работать в селе.