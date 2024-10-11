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Путин поручил рассмотреть введение особых условий льготной ипотеки в Туве

Путин поручил рассмотреть возможность особых условий льготной ипотеки в Туве

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Нина Зотина/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин поручил кабмину подумать над введением особых условий льготной ипотеки в Республике Тыва. Об этом говорится в поручениях, опубликованных на сайте Кремля.

Доложить об исполнении данного поручения необходимо до 15 декабря.

Возможность финансирования ипотечных программ предполагается за счет средств федерального бюджета РФ. Реализовать их планируют в целях возмещения недополученных доходов кредитным организациям по выданным ими льготным кредитам, уточняется в документе.

До этого стало известно, что ДОМ.РФ и Минфин России разрабатывают новый механизм распределения лимитов на выдачу льготных ипотечных кредитов с 2025 года. Сейчас квоты на льготные ипотечные программы определяются решением правительства и распределяются между банками.

Также Банк России отменил ограничение по полной стоимости кредита по ипотеке 10 октября. Речь идет об ипотечных потребительских кредитах на покупку жилья или земельного участка.

Ранее банки ввели новую комиссию для ипотечных кредитов.

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