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Силуанов высказался о создании платежной системы БРИКС

Силуанов: доклад по платежной системе БРИКС представят на саммите в Казани

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Павел Бедняков/РИА Новости

Доклад о создании платежной системы БРИКС будет представлен на саммите в Казани, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его цитирует РИА Новости.

«Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результатом проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет представлен лидерам наших стран в этом месяце в городе Казани», — сказал министр.

XVI саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в период с 22 по 24 октября.

В 2024 году РФ является страной-председателем БРИКС. Российское председательство проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала на риски замедления роста экономик стран БРИКС.

Ранее аналитик оценил шансы стран БРИКС создать единую валюту.

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