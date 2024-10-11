Силуанов высказался о создании платежной системы БРИКС

Доклад о создании платежной системы БРИКС будет представлен на саммите в Казани, заявил глава Минфина РФ Антон Силуанов. Его цитирует РИА Новости.

«Мы намерены создавать эту систему на основе новых технологий с использованием цифровых возможностей. Результатом проработки этих предложений явился наш доклад по совершенствованию международной валютно-финансовой системы, который будет представлен лидерам наших стран в этом месяце в городе Казани», — сказал министр.

XVI саммит глав государств БРИКС пройдет в Казани в период с 22 по 24 октября.

В 2024 году РФ является страной-председателем БРИКС. Российское председательство проходит под девизом «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности».

До этого глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина указала на риски замедления роста экономик стран БРИКС.

Ранее аналитик оценил шансы стран БРИКС создать единую валюту.