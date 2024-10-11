Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Покушение на помощника депутата в Подмосковье было спланировано

ТАСС: покушение на помощника депутата Алихаджиева готовилось заранее

close
СК РФ

Покушение на жизнь помощника депутата Госдумы, бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева в элитном подмосковном поселке Лапино было подготовлено заранее. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Имеются основания полагать, что покушение было спланировано и заранее подготовлено...», — сказал он.

По его словам, нападавший дождался, пока Алихаджиев будет дома один, проник на территорию и после покушения покинул поселок незамеченным.

Покушение было совершено 11 октября. Экс-заместитель председателя правительства Ингушетии находится в реанимации.

Предварительно, свидетелей нападения нет. После того, как злоумышленник скрылся, пострадавший сумел позвонить супруге и та сообщила родственникам о произошедшем.

Как сообщил «Газете.Ru» помощник депутата Владимир Мицкевич, Алихаджиев не работает помощником депутата Госдумы и бывшего генерала ВДВ Владимира Шаманова.

Ранее были опубликованы кадры с места покушения на соратника Ахмата Кадырова в Подмосковье.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами