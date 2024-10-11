Покушение на помощника депутата в Подмосковье было спланировано

Покушение на жизнь помощника депутата Госдумы, бывшего заместителя председателя правительства Ингушетии Шерипа Алихаджиева в элитном подмосковном поселке Лапино было подготовлено заранее. Об этом сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

«Имеются основания полагать, что покушение было спланировано и заранее подготовлено...», — сказал он.

По его словам, нападавший дождался, пока Алихаджиев будет дома один, проник на территорию и после покушения покинул поселок незамеченным.

Покушение было совершено 11 октября. Экс-заместитель председателя правительства Ингушетии находится в реанимации.

Предварительно, свидетелей нападения нет. После того, как злоумышленник скрылся, пострадавший сумел позвонить супруге и та сообщила родственникам о произошедшем.

Как сообщил «Газете.Ru» помощник депутата Владимир Мицкевич, Алихаджиев не работает помощником депутата Госдумы и бывшего генерала ВДВ Владимира Шаманова.

Ранее были опубликованы кадры с места покушения на соратника Ахмата Кадырова в Подмосковье.