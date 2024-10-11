Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Россияне стали меньше переводить денег за рубеж

«Ведомости»: отток денег из России за границу в 2024 году снизился на 14%

close
Depositphotos

Объем переводимых денежных средств из России за границу в январе — августе снизился на 14%, до 527,2 млрд рублей. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на данные Центрального банка РФ.

Для сравнения: по итогам первых восьми месяцев 2023 года россияне перевели за рубеж 613,1 млрд рублей, а за аналогичный период 2022-го — 1,02 трлн рублей.

При этом объемы остатков в иностранной валюте на счетах граждан РФ в зарубежных банках за период заметно выросли. Так, на 1 сентября этого года сумма составляла 7,2 трлн рублей по сравнению с 2,76 трлн рублей к началу осени 2022-го.

Одна из причин такого существенного увеличения остатка связана с валютной переоценкой, объясняют аналитики. За последние несколько лет рубль заметно ослаб. Курс вырос с порядка 60 рублей за доллар до почти 100 рублей за доллар.

Ранее российские экспортеры столкнулись с кризисом ликвидности.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами