Россия раскритиковала число фондов Всемирного банка для Украины

Россия донесла до сведения Всемирного банка (ВБ), что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы. Об этом РИА Новости заявил источник в российской дирекции всемирной организации.

«Российская дирекция обратила внимание на то, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства обратил внимание, что пределы превышены, особенно если сравнить с финансированием стран Африки и Ближнего Востока.

Источник также сообщил, что механизм нового финансового посреднического фонда для Киева предусматривает более формальную структуру управления.

До этого стало известно, что менеджмент Всемирного банка объявил о создании нового фонда для поддержки Украины. Сообщалось также, что при этом фонд не будет взаимодействовать с заблокированными активами России или доходами от них.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.