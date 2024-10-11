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Россия раскритиковала число фондов Всемирного банка для Украины

РИА: РФ донесла до ВБ, что число фондов для Киева превысило пределы

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Depositphotos

Россия донесла до сведения Всемирного банка (ВБ), что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы. Об этом РИА Новости заявил источник в российской дирекции всемирной организации.

«Российская дирекция обратила внимание на то, что количество созданных для Украины фондов давно превышает все разумные пределы», — говорится в сообщении.

Собеседник агентства обратил внимание, что пределы превышены, особенно если сравнить с финансированием стран Африки и Ближнего Востока.

Источник также сообщил, что механизм нового финансового посреднического фонда для Киева предусматривает более формальную структуру управления.

До этого стало известно, что менеджмент Всемирного банка объявил о создании нового фонда для поддержки Украины. Сообщалось также, что при этом фонд не будет взаимодействовать с заблокированными активами России или доходами от них.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

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