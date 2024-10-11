Всемирный банк утвердил создание нового фонда для помощи Украине

Менеджмент Всемирного банка (ВБ) объявил о создании нового фонда для поддержки Украины. При этом фонд не будет взаимодействовать с заблокированными активами России или доходами от них, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российской дирекции ВБ.

Финансирование фонда будет поступать исключительно из бюджетов государств-доноров, таких как США, Канада и Япония. Российская сторона голосовала против создания этого фонда.

Накануне послы Евросоюза согласовали механизм выделения кредита Украине на сумму €35 млрд под доходы от замороженных российских активов.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский заявил, что кредит от ЕС будет направлен на покупку средств ПВО, энергетику и внутренние нужды, в рамках более широкого проекта G7, который предполагает выделение Киеву €50 миллиардов.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.