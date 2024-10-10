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Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли оригинал

DSM Group: аналоги ушедшего из РФ «Оземпика» продаются лучше оригинала

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Shutterstock

Продажи аналогов ушедшего из России «Оземпика» превзошли продажи оригинала. Об этом РБК со ссылкой на данные отраслевой аналитической компании DSM Group.

По данным компании, за восемь месяцев 2024 года в РФ было продано 829,9 тысяч упаковок препаратов с международным непатентованным наименованием «Семаглутид» на 4,9 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи увеличились с 206,8 тысяч упаковок на 2,1 млрд рублей.

До этого ученые из Университетской больницы Сент-Винсента (Ирландия) установили, что Оземпик и Вегови (популярные препараты для лечения ожирения и диабета) снижают частоту рецидивов гнойного гидраденита.

В июне министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) заявил, что крупных проблем с лекарствами на сегодняшний день в России нет.

Ранее солистка группы «Тутси» рассказала о желании попробовать «Оземпик».

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