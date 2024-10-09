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В кабмине прокомментировали ситуацию с закупками газа из РФ в Европе

Новак заявил, что Евросоюз хочет закупать российский газ через Украину

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Европейский союз продолжает высказывать желание закупать российский газ через Украину после 2024 года, однако конкретных действий и документов пока нет. Об этом РИА Новости заявил вице-премьер России Александр Новак.

Зампред правительства России заявил, что позиция Москвы известна как в Евросоюзе, так и в Киеве, который отвечает за транзит газа.

«У нас газ есть, мы его поставляем. Нужно, чтобы были в свою очередь решены все вопросы, касающиеся юридического оформления, вопросов заинтересованности потребителей российского газа и договоренностей с собственником Украинской газотранспортной системы», — заявил Новак.

Он добавил, что кабмин РФ слышит предложения об оформлении всех договоренностей в юридической форме, однако пока конкретных шагов по этому вопросу в Европе и на Украине не предпринимается.

До этого премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что украинские власти не собираются продлевать соглашение с Россией о транзите газа после того, как истечет срок текущего договора.

Ранее сообщалось, что Россия может увеличить поставки газа в Казахстан.

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