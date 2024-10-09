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Сербия обсудит с Россией дополнительные поставки газа

«Србиягаз» обсудит с «Газпромом» дополнительные поставки газа в Сербию

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РИА Новости

Генеральный директор «Србиягаз» (Srbijagas) Душан Баятович заявил, что встретится в среду, 9 октября, с главой «Газпрома» Алексеем Миллером. Его слова приводит РИА Новости.

Баятович отметил, что стороны обсудят поставки дополнительных объемов газа в Сербию.

Также глава «Србиягаз» отметил, что поставки дополнительных объемов газа в Сербию из России может составить около 400 млн кубометров в сезон отопления.

В конце октября Баятович высказывался о том, что сербская сторона обсуждает продление контракта с «Газпромом» на прежних условиях. По его словам, главный вопрос, который предстоит решить сторонам, это увеличение объемов поставок. При этом гендиректор Srbijagas подчеркнул, что стратегическое партнерство с РФ отвечает национальным интересам Сербии.

Контракт между Srbijagas и «Газпромом» истекает в мае 2025 года. Сейчас Сербия закупает у РФ газ по самой лучшей цене в Европе.

Ранее эксперт рассказал, к чему приведет отказ Евросоюза от газа из РФ.

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