Стало известно, какие пенсии получают в Японии

Пенсионеры в Японии могут получать порядка $600 в месяц, рассказала старший преподаватель кафедры экономической теории и мировой экономики университета «Синергия» Юлия Тулупникова. Ее слова приводит Финансы Mail.

Полноценные пенсионные выплаты государство начинает выплачивать гражданам после достижения 65 лет, отметила эксперт. Однако японец может выйти на заслуженный отдых уже в 60 лет, добавила она.

При этом власти стимулируют население продолжать работать и после наступления пенсионного возраста. Япония занимает первое место в мире по количеству работающих пенсионеров: доля пожилых людей составляет 13,6% от общего числа работающего населения.

До этого стало известно, сколько получают пенсионеры в Германии. Выяснилось, что стандартный размер пенсии в стране составляет порядка €1500.

Ранее российским пенсионерам предложили выплатить 13-ю пенсию.