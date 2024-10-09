ЕС может согласовать выделение Киеву дополнительной помощи за счет доходов от активов РФ

Постоянные представители Евросоюза могут в среду согласовать выделение Украине €35 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что решение должен одобрить Европарламент, после чего его официально утвердят в ноябре. Однако пока не ясно, согласится ли Венгрия увеличить срок действия санкций против России с шести месяцев до трех лет для того, чтобы США также могли принять участие в выделении средств Киеву. Тогда доля Евросоюза в общем транше сократится с €35 до €20 млрд.

До этого вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в ходе заседания Европарламента, посвященного подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС 17–18 октября, сообщал, что Европейский союз должен обеспечить такое положение Украины, которое позволило бы обсуждать мир с Российской Федерацией на выгодных для республики условиях.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.