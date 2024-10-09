Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ЕС может согласовать выделение Киеву дополнительной помощи за счет доходов от активов РФ

Politico: постпреды стран ЕС могут сегодня согласовать выделение Киеву €35 млрд

close
Global Look Press

Постоянные представители Евросоюза могут в среду согласовать выделение Украине €35 млрд за счет доходов от замороженных российских активов. Об этом пишет газета Politico.

Отмечается, что решение должен одобрить Европарламент, после чего его официально утвердят в ноябре. Однако пока не ясно, согласится ли Венгрия увеличить срок действия санкций против России с шести месяцев до трех лет для того, чтобы США также могли принять участие в выделении средств Киеву. Тогда доля Евросоюза в общем транше сократится с €35 до €20 млрд.

До этого вице-президент Европейской комиссии Марош Шефчович в ходе заседания Европарламента, посвященного подготовке к предстоящему саммиту стран ЕС 17–18 октября, сообщал, что Европейский союз должен обеспечить такое положение Украины, которое позволило бы обсуждать мир с Российской Федерацией на выгодных для республики условиях.

Ранее в ЕС заявили, что не боятся ответа России на использование ее активов для Украины.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами